Unirea Slobozia a produs surpriza etapei a noua din Superliga, învingând-o pe Hermannstadt în deplasare, scor 2-0, însă momentul care a captat atenția tuturor a fost reușita de deschidere a scorului, semnată de Christ Afalna. Un gol atât de bizar, încât l-a lăsat fără cuvinte chiar și pe experimentatul Mihai Stoica.



Partida de la Sibiu se îndrepta spre un final de primă repriză fără gol, dar în minutul 41, o fază confuză în careul gazdelor a schimbat soarta meciului. După un corner, balonul a ajuns la atacantul camerunez Christ Afalna. Aflat cu spatele la poartă, în careul mic și presat de un adversar, Afalna a improvizat un gest tehnic nemaiîntâlnit: a atins mingea subtil cu călcâiul, iar aceasta a căpătat o traiectorie ciudată, l-a păcălit pe portarul Căbuz și s-a scurs în poartă.



Mihai Stoica: "Vezi rar un asemenea gol"



"Vezi rar un asemenea gol, nu știu dacă am mai văzut vreodată unul așa. Nu înțelegeam… el practic o trimite spre poartă, o deviază bine, altfel mingea se duce în Căbuz", a spus Mihai Stoica la Primasport.



Pentru Afalna a fost al doilea gol marcat în acest sezon de Superliga. Scorul final a fost stabilit de Espinosa, în minutul 88, aducând o victorie nesperată pentru echipa antrenată de Andrei Prepeliță.



La final, marcatorul primului gol a avut și un mesaj pentru fanii sibieni: "Era normal să fie supărați. Eu era normal să tac, să fiu calm, că mâine-poimâine pot fi jucător la Sibiu și să mă reîntâlnesc cu suporterii".

