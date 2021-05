EXCLUSIV | "Gigi n-a gresit!" Ce spune Dragomir despre Dinu Todoran si despre conflictul cu suporterii: "Atat tine rabdarea lui Becali"

Dumitru Dragomir a comentat la Pro X numirea lui Dinu Todoran la FCSB.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus ca antrenorul este potrivit pentru echipa ros-albastra, avand experienta sa lucreze cu tinerii.

Dragomir considera ca Dinu Todoran se va impune la FCSB si ca va fi lasat in pace de Becali atata timp cat va obtine rezultate bune, rabdarea patronului fiind conditionata de ceea ce reuseste echipa pe teren.

"Eu il cunosc, e un copil foarte serios, un antrenor bun. Acum... eu zic ca Gigi n-a gresit pentru ca tot el comanda acolo. Cu Sumudica era mai greu sa comande, pe Dica poate mai putea sa-l manevreze, dar nici cu el n-avea sanse.

Todoran e un antrenor serios si la fel de dur ca ceilalti. L-am cunoscut ca am fost o perioada la Voluntari, cand era la echipa a doua. Foarte serios, retineti ce va spun. Un antrenor bine documentat... Stie bine meserie, sa stiti.

Poate sa se impuna in vestiar. Daca are rezultate, Gigi nu intra peste el. Daca nu are rezultate, antrenorul principal, Gigi, intra si incearca fel de fel de experimente. Rabdarea lui Gigi tine cat rezultatele bune. Ceea ce nu intelegem noi, Gigi a inteles inaintea noastra. E vorba de capitalism feroce", a declarat Dumitru Dragomir la Ora exacta in sport.

"De cand se pricepe galeria?!"



Dragomir a vorbit si despre scandalul dintre Becali si suporteri, punctand ca fanii nu au dreptul sa comenteze in conditiile in care echipa este sustinuta integral din banii omului de afaceri.

"Rolul galeriei este sa aplaude sau sa huiduie... Nici sa huiduie n-are voie. La acest lot e bun Dinu Todoran. A lucrat cu tineretul si stie cum sa se comporte cu ei. Dar la Gigi e principiul 'pe banii mei fac ce vreau eu'. Voi vreti sa comande galeria? Pai, de cand se pricepe galeria la fotbal?!

Nici Guardiola nu era experimentat si a facut rezultate nemaipomenite. Nici Mourinho n-a avut rezultate importante cu Porto, nici Zidane... Voi habar n-aveti ce inseamna fotbalul, niciun patron de pe fata pamantului nu sta... Nu sunt la fel de vocali ca Becali, dar toti antrenorii joaca in fata patronului", a adaugat fostul presedinte al LPF la Pro X.