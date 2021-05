"E timpul sa intelegi ca suntem milioane!" Reactie dura a fanilor FCSB dupa numirea lui Todoran! Ce mesaj i-au transmis lui Gigi Becali

Suporterii FCSB sunt furiosi pe deciziile luate de Gigi Becali.

Dupa ce echipa a pierdut inca o data titlul in Liga 1, fanii au cerut mai multe plecari de la echipa, inclusiv ale patronului Gigi Becali si managerului Mihai Stoica.

Iritat de amenintarile fanilor, omul de afaceri a rabufnit recent, spunand ca nu-l deranjeaza protestele suporterilor si ca daca vrea poate sa-i controleze fara prea mare efort, acestia fiind in numar relativ mic.

Reactiile ultrasilor nu au intarziat sa apara si, dupa mesajele lui Gheorghe Mustata, o alta grupare a tinut sa ii transmita lui Becali ca este alaturi de echipa, dar nemultumita de ceea ce s-a intamplat recent.

Suporterii din grupul Nucleo au postat pe pagina lor de Facebook un mesaj pentru Gigi Becali, in care i-au cerut sa plece, punctand ca in realitate echipa are milioane de fani.

"gigi, e timpul sa intelegi ca suntem milioane de oameni care tine cu adevarata Steaua din liga 1. Mustata Gheorghe nu e singur sau cu 20 de oameni cum crezi tu!!! Lasa-ne, oier cu boli venerice!", a fost mesajul ultrasilor, postat la doar cateva ore dupa ce Becali a anuntat ca Dinu Todoran este noul antrenor al echipei.

