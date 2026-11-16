Cu toate aceste schimbări și în ciuda tuturor transferurilor realizate de FCSB în acest sezon, echipa nu mai reușește să trimită la echipa națională jucători din atac sau din linia mediană, lucru remarcat și de jurnalistul Andru Nenciu , în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE : „FCSB îl are în lot pe Târnovanu, mereu există această discuție că FCSB are un lot foarte puternic, FCSB a făcut transferuri. FCSB are și jucători care ar putea valora 50 de milioane, cum este Pădurariu. Dar înainte eram obișnuiți cu atacanți de la FCSB, cu mijlocași de la FCSB”.

Mai mult, Gigi Becali a decis să facă o restructurare la nivelul conducerii: i-a demis Florin Cernat și Alin Stoica , iar pe Lucian Filip l-a trimis la echipa a doua, în timp ce Mihai Stoica , tras pe linie moartă, a ales să plece singur de la echipă.

Explicația pentru diferența dintre Craiova și FCSB

În replică, jurnalistul Mihai Mironică a susțiut că acest lucru reprezintă un indiciu clar al regresului prin care trece clubul patronat de Gigi Becali și a făcut o paralelă cu ceea ce se întâmplă la Universitatea Craiova. „Da, păi asta este un semn al decăderii celor de la FCSB. Și vedem în contrast, Craiova are 5 jucători, dacă nu mă înșel, la echipa națională. Cam asta a ajuns să fie diferența între Craiova și FCSB”, a spus Mihai Mironică.

Diferența dintre cele două cluburi se reflectă atât în clasament, unde Universitatea Craiova este pe primul loc cu 33 de puncte (la egalitate cu Dinamo), cât și în parcursul european. „Și când Gigi Becali afirmă că Pădurariu ar trebui să joace înaintea lui Bancu, ăsta este un semn că el nu înțelege și aceasta este o cauză pentru care FCSB a ajuns la ani-lumină de Craiova. FCSB este pe locul opt, Craiova este pe primul loc. FCSB este eliminată de o echipă de pescari din Letonia de care n-a auzit nimeni încă de la prima sa dublă în Cupele Europene. Craiova este aproape să joace meciuri în Cupele Europene și după Anul Nou”, a adăugat jurnalistul.

Pierderea contactului cu realitatea a dus la situația actuală a FCSB-ului, este de părere Mihai Mironică: „Adică Gigi Becali și FCSB au decăzut atât de tare pentru că nu mai au proporția lucrurilor, nu mai văd lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Când spui că Pădurariu ar trebui să joace înaintea celui mai bun fotbalist...”, a încheiat Mironică.

Pentru FCSB urmează duelul de pe terenul lui FC Argeș, programat duminică (22 noiembrie), de la ora 20:30, în etapa cu numărul 16 din Superliga.