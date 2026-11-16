Veste proastă pentru Coman: ce îl așteaptă la revenirea în Qatar

Veste proastă pentru Coman: ce îl așteaptă la revenirea în Qatar Stranieri
SPORT.RO
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Pentru două săptămâni, Florinel a „evadat“ de la Al-Gharafa, echipa care reprezintă cel mai întunecat capitol fotbalistic din CV-ul său.

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Florinel Coman (28 de ani) se poate considera un norocos! Pentru că, în septembrie și octombrie, când naționala a pierdut tot, a lipsit din lot. Dar s-a întors la momentul potrivit, când tricolorii au spart gheața și au învins Polonia, la București.

În partida de pe „Arena Națională“, Florinel a fost de nerecunoscut! Pentru cei care îl urmăresc, la Al-Gharafa, în Qatar. Aici, dezinteresul e cuvântul care descrie perfect fiecare apariție a românului pe teren. E o consecință a faptului că internaționalul nostru nu s-a adaptat niciodată la Al-Gharafa. Pentru că nu s-a înțeles cu antrenorul Pedro Martins (56 de ani). De altfel, la finalul sezonului trecut, Coman s-a și plâns că portughezul l-a jucat peste tot, numai acolo unde ar fi dat randament, în flancul stâng, nu!

Acum, când mai are contract până în vara anului 2027 cu Al-Gharafa, Florinel chiar că numără zilele până la plecarea de la actuala sa echipă. În mod cert, doar salariul său „baban“, de 170,000 de dolari pe lună, îl convinge că merită să ducă la capăt acest calvar fotbalistic pe care l-a trăit, în Qatar Stars League.

Anunțul presei din Qatar: Pedro Martins a pus „biciul“ pe jucători!

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În aceste zile, Florinel Coman face parte din grupul fotbaliștilor de la Al-Gharafa care au părăsit echipa, fiind convocați la naționalele lor. Faptul că Al-Gharafa are și fotbaliști de națională – exceptând cazul lui Coman, care e „copilul“ lui Hagi – e o mare surpriză! Pentru că rezultatele formației din Doha sunt groaznice: 3 victorii în 14 meciuri, în acest sezon! În rest, au fost 3 egaluri și 8 înfrângeri.

Pe fondul acestei situații, tehnicianul Pedro Martins (56 de ani), în funcție din 2022, și-a dat seama că e „groasă“. Presa din Qatar a scris că, în cazul unei înfrângeri, etapa viitoare, cu Al-Arabi, portughezul va fi demis. Tocmai de aceea, în așteptarea meciului de pe 20 noiembrie, care poate decide viitorul său, Pedro Martins a schimbat foaia!

Martins a pus <<biciul>> pe jucători la antrenamente“, e titlul articolului semnat de Najm al-Din Darwish. Autorul a explicat că blândul Pedro Martins, care mereu făcea <<scut>> în fața elevilor săi, a renunțat la această abordare, simțind că riscă să-și piardă postul.

Glumele au dispărut, în totalitate, de la antrenamentele lui Al-Gharafa. În schimb, volumul de muncă s-a dublat. Fotbaliștii care au rămas sub comanda lui Pedro Martins, în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, abia mai au energia necesară pentru a ieși de pe teren, după ședințele dure pe care le-a condus portughezul, în ultimele zile. Antrenorul a pus accentul pe partea fizică, având în vedere că, în foarte multe meciuri din acest sezon, jucătorii săi au rămas fără suflu, în partea a doua“, a notat jurnalistul arab.

În continuarea dezvăluirilor sale, Najm al-Din Darwish s-a referit și la schemele exersate în timpul antrenamentelor, dar și la o premieră gândită de Pedro Martins.

Exersarea schemelor defensive, tranziția cât mai rapidă din apărare în atac și implementarea unui pressing cât mai agresiv, iată câteva dintre aspectele la care a început să lucreze foarte mult Pedro Martins. De asemenea, s-a lucrat mult la finalizare și, în premieră, antrenorul a început să aibă discuții individuale cu elevii săi, pentru a îmbunătăți pregătirea lor mentală. Pedro Martins a realizat că moralul echipei e la pământ și e nevoie de disciplină tactică și de concentrare maximă pentru depășirea crizei“, a scris jurnalistul arab.

Coman, așteptat să pună osul la treabă

În încheiere, Najm al-Din Darwish a notat că, inclusiv fotbaliștii internaționali de la Al-Gharafa, vor avea o surpriză, nu neapărat plăcută, la revenirea în Qatar.

Florinel Coman, Ferjani Sassi și Ayoub Al-Oui, ca să-i numim pe câțiva dintre jucătorii care au plecat la naționalele lor, vor avea o surpriză, când vor reveni la antrenamentele lui Pedro Martins. Pentru că vor realiza că intensitatea s-a schimbat și că va fi nevoie de sacrificii suplimentare“, a încheiat ziaristul arab.

În campionatul intern, Al-Gharafa e la retrogradare, pe locul 10 din 12. În Champions League, situația e și mai proastă: locul 16 din 16, cu patru înfrângeri după primele patru meciuri. În cele 12 partide în care a jucat, în acest sezon, Florinel Coman a adunat 2 goluri și 2 pase de gol.

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