Antrenorul italian s-a aflat la Sepsi din octombrie 2021, iar până în acest moment, Cristiano Bergodi a strâns 83 de partide și a înregistrat o medie de 1.66 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Motivul pentru care Cristiano Bergodi a plecat de la Sepsi OSK

Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi OSK, a vorbit despre despărțirea formației din Sfântu Gheorghe de Cristiano Bergodi și a remarcat că italianul și-a dorit o nouă provocare.

De asemenea, oficialul covăsnenilor a mai precizat că Sepsi OSK și-ar fi dorit să-i prelungească înțelegerea lui Cristiano Bergodi

„Motivele despărțirii au fost simple. Noi am vrut să prelungim contractul, pentru că a fost cel mai bun antrenor care a fost la Sfântu Gheorghe, a făcut cele mai mari performanțe, dar dânsul are alte priorități.

Ne-a zis că vrea altă provocare, o provocare mai mare. Ne-am despărțit pe cale amiabilă. Noi am vrut să rămână. Nu cred că s-a înțeles cu un alt club, pentru că ne-ar fi zis. Am vorbit deschis și ne-a zis că nu are nicio ofertă până în prezent. Dar, acum că ne-am despărțit, sigur o să aibă multe oferte, pentru că e un antrenor foarte valoros.

Până marți-miercuri, o să știm și noi (n.r. cine va fi noul antrenor de la Sepsi). Avem trei-patru antrenori pe listă. Acum trebuie să decidem”, a spus Attila Hadnagy, potrivit PlaySport.

Cum arată clasamentul din play-off, înainte de finalul campionatului

1. Farul Constanța: 50 de puncte - 5 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri

3. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri

4. Universitatea Craiova: 40 de puncte - 3 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri

5. Rapid București: 35 de puncte - 2 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 26 de puncte - 1 victorie, 2 egaluri, 6 înfrângeri