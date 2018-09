Motivul pentru care Conceicao a ramas pe banca CFR-ului! DEZVALURI din CULISE: conditia pusa de antrenor pentru a pleca

Antonio Conceicao are sanse mari sa continue la CFR Cluj in ciuda eliminarii rusinoase din Europa.

CFR Cluj este intr-o degringolada totala dupa ce in sezonul trecut a castigat campionatul. Ardelenii au fost eliminati incredibil de o echipa din Luxemburg, iar in Liga 1 se chinuie. Conducerea CFR-ului a vrut sa-l inlocuiasca pe Conceicao dupa rusinea cu Dudelange, iar tehnicianul portughez a fost de acord cu rezilierea daca isi va primi salariul pe o luna.

Conceicao s-a razgandit insa ca a aflat ca CFR negociaza cu Juan Jose Maqueda. Potrivit gsp.ro, Conceicao a transmis conducerii ca este in continuare de acord sa plece de la echipa, dar doar daca va primi salariul pe intreg sezonul. Conceicao nu are trecuta in contract niciun fel de clauza care sa-l protejeze intr-o astfel de situatie, insa este greu de crezut ca se va mai produce o despartire.

Ardelenii ar trebui sa achite 150.000 de euro daca vor neaparat sa scape de Conceicao. Suma este una destul de importanta tinand cont ca CFR a platit 300.000 de euro in urma cu putin timp cand l-a demis pe Edi Iordanescu.