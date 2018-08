CFR CLUJ 2-3 DUDELANGE | Pe cine poate aduce CFR in locul lui Conceicao dupa umilinta istorica din Europa League! Reactia antrenorului dorit de campioana

CFR Cluj poate schimba din nou antrenorul! Mai mult, si oamenii din conducere sunt vizati de schimbare.

Toni Conceicao poate fi dat afara dupa eliminarea rusinoasa din Europa League, 2-5 la general cu locul 13 (din 14 echipe) din Luxemburg, Dudelange. Acesta este tentat la randul sau sa plece iar CFR Cluj ar putea sa fie preluata de Ionel Ganea, scrie Prosport!

Ganea este liber de contract dupa plecarea de la ACS Poli Timisoara, acesta fiind preferatul lui Nelut Varga, finantatorul echipei. Fiul fostului international roman, George Ganea, s-a transferat de curand la CFR Cluj. Ionel Ganea a negat insa ca a primit vreo oferta de la CFR: "Nu m-a contactat inca nimeni, nu am vorbit cu cineva de la CFR" a spus Ionel Ganea pentru Prosport.

"Eu va spun sincer ca ma simt rusinat, dar asa este fotbalul pana la urma, trebuie sa avem demnitatea de a infrunta realitatea pe care o avem in acest moment. Si eu sunt responsabil pentru ceea ce s-a intamplat si inteleg si atitudinea suporterilor.



Eu am venit la club intr-o situatie dificila. Echipa a jucat din trei in trei zile. In acest timp am pierdut unii jucatori, jucatori importanti, fundamentali in echipa, iar acest lucru mi-a limitat optiunile" a spus Toni Conceicao dupa infrangerea cu Dudelange.