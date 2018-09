Inca un SOC la CFR! Antrenorul de la Real e in tribune la meciul cu Hagi! Cine ar urma sa fie noul presedinte

CFR pregateste un nou cutremur atat in birouri, cat si pe banca.

Meciul cu Viitorul are sanse mari sa fie ultimul pentru Antonio Conceicao in al 3-lea mandat al portughezului la CFR. La Cluj a ajuns deja Juan Jose Maqueda, spaniolul de 49 de ani care a jucat si a antrenat la Real Madrid! Maqueda a fost secund la Real intre 2005 si 2006 si a mai lucrat ca asistent la Celta Vigo in La Liga. Daca s-ar intelege cu CFR, Maqueda n-ar fi la prima experienta in Romania. Antrenorul a mai fost alaturi de Lopez Caro la Vaslui in 2010. In ultimii ani, Maqueda a lucrat in Egipt, la Al Ittihad Alexandria si Al Masry.



Maqueda vede meciul cu Viitorul din tribunele stadionului Constantin Radulescu. Tot acolo e si Daniel Stanciu, numele vehiculat pentru inlocuirea lui Iuliu Muresan!