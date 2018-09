Anunt BOMBA la CFR Cluj! Un fost antrenor de la Real Madrid preia echipa. Cine vine in locul lui Conceicao dupa meciul cu Viitorul

CFR se pregateste de inca un cutremur pe banca!

Digisport anunta ca meciul cu Viitorul va fi ultimul pentru Conceicao la Cluj. In locul sau, va fi adus spaniolul Juan Jose Maqueda. Fost jucator la Real Madrid si Valencia, Maqueda s-a apucat de antrenorat in 2003. A lucrat la echipa a doua a Madridului si a fost secund la Real intre 2005 si 2006! Maqueda a mai fost sub contract cu Celta Vigo si a lucrat in Romania ca numar 2 al lui Lopez Caro la Vaslui! In ultimii ani, antrenorul de 49 de ani a muncit in Egipt la Al Ittihad Alexandria si Al Masry.