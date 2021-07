Moruțan, acord de principiu cu Galatasaray! Anunțul momentului făcut de presa internațională 

Galatasaray este interesată de transferul mijlocașului ofensiv, la doar o săptămână după ce a reușit să transfere un român, pe Alexandru Cicâldău. Moruțan este dorit cu insistență de turci, care au luat legătura cu oficialii roș-albaștri.

Răspunsul lui Gigi Becali a fost același, patronul susținând că nu acceptă o sumă mai mică de 10 milioane de euro în schimbul jucătorului său.

Cu toate astea, Moruțan s-ar fi arătat încântat de mutare, iar jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în transferuri, informează că jucătorul și clubul din Turcia au ajuns la un acord de principiu pentru un contract valabil până în 2026. Însă, sursa citată menționează că încă nu s-a ajuns la un acord cu clubul.

„Olimpiu Moruțan este fascinat de Galatasaray și a ajuns la un acord de principiu pentru un contract până în 2026 cu Galatasaray, care nu a ajuns însă la o înțelegere cu FCSB. Continuă discuțiile pentru a se finaliza mutarea”, a scris Nicolo Schira pe contul de Twitter.

Olimpiu #Morutan is fascinated by #Galatasaray and has agreed an agreement in principle for a contract until 2026 with #GalatasaraySK, which have not reached an agreement with #FCSB yet. Talks ongoing to try to finalize the deal. #transfers