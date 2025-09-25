Cinci etape mai sunt de disputat din turul sezonului regular al Superligii, iar pentru Dinamo, aflată în clasament imediat sub liderul Universitatea Craiova, urmează tot atâtea meciuri de foc!

Pentru ”câinii” lui Zeljko Kopic urmează, rând pe rând, întâlnirile cu Universitatea Craiova (locul 1, 23 de puncte), Unirea Slobozia (locul 6, 17 puncte), Rapid (locul 4, 19 puncte), FC Argeș (locul 5, 19 puncte) și CFR Cluj (vicecampioana aflată acum pe locul 12, dar și cu un meci mai puțin disputat).

Practic, dintre echipele care sunt acum pe locuri de play-off, doar FC Botoșani, aflată pe locul 2 cu 19 puncte grație golaverajului superior față de Dinamo, Rapid și FC Argeș, nu se va întâlni în perioada următoare cu Dinamo.

Etapa a zecea din Superligă, o rundă nebună



Runda cu numărul 10 a fost una nebună, în care ”granzii” FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova au pierdut, în timp ce Dinamo și CFR Cluj au remizat neașteptat pe propriul teren.

În clasament, continuă să fie lider Universitatea Craiova, cu 23 de puncte. Urmează un grup de patru echipe cu același număr de puncte, 19, despărțite de golaveraj, în ordine: FC Botoșani, Dinamo, Rapid și FC Argeș.

”Greii” FCSB și CFR Cluj sunt jos de tot în clasament, pe locurile 13 (loc de baraj pentru campioana en-titre) și, respectiv, 12!

Clasamentul din Superligă

