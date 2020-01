Jucatorii Astrei au avut voie sa bea doar un pahar de sampanie de ziua colegului Dandea.

Fotbalistii de la Giurgiu l-au felicitat obositi pe fostul dinamovist. Sunt ultimele zile de cantonament. Jucatorii abia asteapta sa se intoarca in tara. Echipa finalului de an spera sa revina in forta in Liga 1. Au derby cu Dinamo weekendul viitor, in Stefan cel Mare.