Moment inedit la Metaloglobus - Universitatea Craiova! Ce au primit fanii
Alexandru Hațieganu
Metaloglobus - Universitatea Craiova este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Superliga Metaloglobus Universitatea Craiova
Cele două echipe își dau întâlnire duminică după-amiază, de la ora 14:00, în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc la Clinceni și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Fanii au primit eșarfe cu Metaloglobus

Suporterii care au venit la meciul jucat la Clinceni de Metaloglobus în Superliga au avut o surpriză plăcută.

Fanii au primit eșarfe cu echipa bucureșteană chiar de la tribuna oficială pentru a avea însemnele clubului.

„Aprovizionarea” s-a făcut într-un mod inedit, pentru că eșarfele au fost aruncate înspre spectatorii veniți la meci.

Echipele de start din Metaloglobus - Universitatea Craiova:

  • Metaloglobus: Gavrilaș - D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava - Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink - Huiban, Ely Fernandes

Rezerve: Nedelcovici - A. Irimia, Kouadio, Hadzic, Zakir, Lis, C. Achim, R. Neacșu, Milea, Sîrbu, A. Gheorghe

Antrenor: Mihai Teja

  • Universitatea Craiova: Isenko - A. Rus, V. Mogooș, Screciu - Mora, D. Matei, T. Băluță, Houri, Dl. Ștefan - Nsimba, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Lung, Bancu, Paradela, Al Hamlawi, Anzor, Etim, , Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Băsceanu, Crețu, Cicâldău

Antrenor: Mirel Rădoi

