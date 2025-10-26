Cele două echipe își dau întâlnire duminică după-amiază, de la ora 14:00, în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc la Clinceni și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Fanii au primit eșarfe cu Metaloglobus

Suporterii care au venit la meciul jucat la Clinceni de Metaloglobus în Superliga au avut o surpriză plăcută.

Fanii au primit eșarfe cu echipa bucureșteană chiar de la tribuna oficială pentru a avea însemnele clubului.

„Aprovizionarea” s-a făcut într-un mod inedit, pentru că eșarfele au fost aruncate înspre spectatorii veniți la meci.