Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei a 13-a din SuperLiga României. Derby-ul dintre FCSB și Rapid nu se va mai disputa sâmbătă, 24 octombrie, ci luni, 26 octombrie, de la ora 21:00.
Un alt meci de mare interes al rundei, CFR Cluj – Dinamo, a fost mutat pentru duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00.
Programul etapei a 13-a din SuperLiga
- 23 octombrie, ora 18:00: FC Botoșani – Petrolul
- 23 octombrie, ora 21:00: Corvinul – Universitatea Cluj
- 24 octombrie, ora 18:00: Csikszereda – FC Voluntari
- 24 octombrie, ora 21:00: CFR Cluj – Dinamo
- 25 octombrie, ora 16:30: FC Argeș – UTA
- 25 octombrie, ora 19:00: Sepsi – Universitatea Craiova
- 26 octombrie, ora 18:00: Farul Constanța – Oțelul Galați
- 26 octombrie, ora 21:00: FCSB – Rapid