Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei a 13-a din SuperLiga României. Derby-ul dintre FCSB și Rapid nu se va mai disputa sâmbătă, 24 octombrie, ci luni, 26 octombrie, de la ora 21:00.

Un alt meci de mare interes al rundei, CFR Cluj – Dinamo, a fost mutat pentru duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00.

Programul etapei a 13-a din SuperLiga