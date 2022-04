MM Stoica se alătură lui Gigi Becali și îl critică pe jucătorul de la FCSB amenințat cu banca de rezerve

După ce a vorbit despre punctul slab al lui Iulian Cristea, care a provocat un penalty în meciul cu Universitatea Craiova, Mihai Stoica l-a criticat și pe Malcom Edjouma.

Mihai Stoica: "Edjouma nu a fost ce trebuia"

Oficialul lui FCSB spune că Edjoum a rămas cu anumite deprinderi de la FC Botoșani care aduc probleme vicecampioanei și îi recomandă francezului să joace mai sigur.

"Nici Edjouma nu a fost ce trebuia (n.r. - în înfrângerea cu Universitatea Craiova), pentru că a riscat mult prea mult. Făcea asta şi la Botoşani. Poate că acolo erau alţii să îl acopere.

Nu aş putea spune că am jucat prost, au fost ocazii imense, dar dacă, spre exemplu, jucăm darts sau... tirul nu e exemplu de dat acum. Dacă jucam darts şi ţinta era pe pieptul lui Pigliacelli, îi băteam de îi rupeam", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Malcom Edjouma a fost criticat după meci și de Gigi Becali. Patronul lui FCSB l-a acuzat pe mijlocașul în care își punea mari speranțe că încearcă prea mult să dribleze și refuză să paseze.

"Lui Toni Petrea îi aparține reprofilarea lui, nu mie, eu nu am spus niciodată să joace pe dreapta. Oricum echipa dacă era bine Tănase, Coman, Keșeru. Cordea a uitat fotbalul, nu mai știe, și noi am fost bine, dacă Cordea nu mai e, Tănase doar pase greșite, nu l-am văzut în viața mea atât de slab pe Tănase.

Edjouma ăla am zis când a venit am zis să vezi ce milioane iau pe el, primul meci, al doilea meci, 'mamă, ce fotbalist, extraordinar, de când caut!' A jucat bine două meciuri acum, gat, s-a văzut Maradona, eu driblez, nu mai pasez eu, bă, pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma. Ia să vezi cum stă pe bancă acum, când a venit în primul meci pac-pac din prima, ce fotbalist, acum i s-a urcat la cap, când prinde mingea are trei situații de pasă dar el driblează, degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea", a declarat Gigi Becali la PRO Arena.