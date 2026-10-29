FCSB se află într-o revenire de formă, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa și a bifat trei victorii la rând, ultima cu scorul de 4-1 în fața celor de la Rapid.

Printre deciziile luate de Laurențiu Reghecampf după ce a preluat echipa a fost și numirea lui Karlo Muhar (30 de ani) ca noul căpitan. Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului croat.

Mihai Stoica laudă decizia luată de Laurențiu Reghecampf la FCSB

„Muhar e un băiat excepțional. Noi am avut senzația, judecând fără să îl cunoaștem, că e un tip arogant. Nu, e un băiat excepțional! Aveam acea senzația când era la CFR, că merge într-un fel. Senzația asta a mavut-o și despre Damjan Djokovic, dar până la urmă am ajuns prieteni.

Și Karlo e un băiat foarte bun. Discursul lui după meci la adresa lui Aymen, excepțional! E exact un om care merită să fie căpitan. Mă bucur că Reghe, stând mai mult cu ei, a văzut asta. Ai văzut câtă lume a mustăcit și a zis: ‘Cum să pui căpitan un jucător care abia a venit?’. Uite că l-a pus bine!”, a spus MM Stoica, la fanatik.ro.

Karlo Muhar a plecat de la CFR Cluj în luna august, din cauza problemelor financiare de la club, iar FCSB l-a transferat gratis o lună mai târziu.

Reghecampf, după FCSB - Rapid 4-1: "Sunt jucători care se nasc să fie căpitani"

Muhar a reușit și un gol în meciul cu Rapid, cu un șut din afara careului deviat de Pașcanu, iar Reghecampf, la conferința de presă de după joc, a explicat de ce a ales să îi ofere banderola croatului.

"Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare (n.r - referitor la modul în care desemnează căpitanii). Sunt reacții după ce văd grupul, după ce cunosc jucătorii și văd exact ce jucători pun în această poziție. Sunt jucători care se nasc să fie căpitani sau lideri în echipă.

Noi nu îi putem forța foarte mult. Poți forța un anumit jucător, dar, la un moment dat, lucrul ăsta se vede. Nu vreau să vorbesc numai despre un jucător. Întotdeauna îmi doresc să vorbesc despre grupul pe care încercăm să-l formăm", a spus Reghecampf.