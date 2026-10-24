Rapid a deschis scorul prin golul marcat de atacantul Filip Stojilkovic în minutul 11. Dar totul s-a schimbat în repriza secundă. FCSB a întors scorul prin reușitele semnate de Karlo Muhar (min. 58), Aymen Boutoutaou (min. 69 și min. 81) și Joao Paulo (min. 79).

Ce a spus Karlo Muhar după FCSB - Rapid 4-1

Karlo Muhar a dat startul revenirii pentru FCSB în derby-ul cu Rapid, iar la finalul meciului a vorbit despre prestația colegilor săi:

"Acum putem vedea cu adevărat forța echipei, sunt fericit că pot juca aici. Toată lumea a văzut că din prima secundă a meciului am avut mentalitatea potrivită, o mentalitate de învingători. Rapid a înscris un gol uimitor, dar după pauză am avut o reacție minunată. La pauză am spus că suntem bine, că trebuie să continuăm la fel.

Am realizat cât de înfometați suntem de succes, știam că vom înscrie. Eram sigur că dacă vom înscrie primul gol, apoi vor mai urma și altele.

Boutoutaou are o tehnică minunată, nu și-a schimbat jocul. Poate că are nevoie de mai multă încredere în el. La antrenamente ne arată calitățile sale, e un jucător care poate face diferența.

A fost un meci deosebit pentru mine, mă bucur să fiu parte din acest club. Cred că a fost una dintre cele mai importante victorii din cariera mea", a declarat Karlo Muhar, la finalul meciului FCSB - Rapid 4-1.

În urma acestui rezultat, FCSB urcă pe locul 6, cu 21 de puncte. Rapid rămâne pe locul 2, cu 27 de puncte, iar Dinamo se poate desprinde acum în fruntea clasamentului. "Câinii" vor întâlni CFR Cluj în deplasare, în această etapă.

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Liga 1, iar în etapa următoare va avea un nou examen dificil. Elevii lui Laurențiu Reghecampf vor da piept cu Universitatea Cluj, în deplasare. În schimb, Rapid va disputa pe teren propriu, în Giulești, meciul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

La partida disputată pe Arena Națională au asistat 38.353 de spectatori. Această cifră reprezintă un record de asistență pentru sezonul actual din Liga 1.