FCSB se află încă în cantonamentul din Antalya.

Roș-albaștrii au disputat un singur meci de pregătire în Turcia, cu Beșiktaș, scor 1-2.

Mihai Pintilii și Elias Charalambous, prezenți la amicalul Rapidului

După o primă repriză fără goluri, echipa care a deschis scorul a fost campioana României. În minutul 68, Octavian Popescu i-a pasat lui Mamadou Thiam în interiorul careului, iar atacantul senegalez l-a învins pe portarul advers.

Avantajul roș-albaștrilor nu a ținut mult, pentru că doar două minute mai târziu, Beșiktaș a restabilit egalitatea prin Bircan, care a profitat de o eroare în defensiva lui FCSB. Scorul final a fost stabilit în minutul 75, prin Jota Silva, care l-a învins pe Lukas Zima cu un șut la colțul lung.

La două zile după meci, Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi antrenori de pe banca lui FCSB, nu au pierdut timpul și, chiar dacă vremea de afară nu a fost deloc una prietenoasă, cei doi au ieșit la ”spionat”.

Pintilii, Charalambous și ceilalți membri din staff-ul tehnic al campioanei României au fost surprinși duminică la meciul amical pe care Rapid l-a disputat împotriva celor de la CSKA 1948 Sofia.

Giuleștenii s-au impus cu scorul de 2-1 în fața bulgarilor, după ce Daniel Paraschiv a marcat pentru 1-1 primul său gol în tricoul lui Rapid, iar Dina Grameni a înscris golul victoriei pentru echipa lui Costel Gâlcă.

FCSB și Rapid s-ar putea întâlni din nou pe teren în play-off. În primul meci din sezonul regulat, cele două rivale au remizat, scor 2-2, în timp ce, în returul disputat chiar înaintea pauzei competiționale, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1. 

