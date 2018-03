Miriuta o ia de la ZERO: "Merg sa urmaresc niste antrenori din strainatate!" De ce nu se uita la meciurile echipei lui Bratu

Vasile Miriuta nu regreta experienta de la Dinamo, chiar daca a fost dat afara.

Ramas fara contract dupa ce a dus-o pe Dinamo in playout, Vasile Miriuta isi ia o perioada de pauza pana la vara pentru a merge sa urmareasca antrenori din strainatate.

Miriuta spune ca acum doarme mai bine de cand nu mai e la Dinamo si anunta ca e gata sa revina in Stefan cel Mare.

"Merge si Dinamo inainte. Merge si Miriuta inainte, nu? Asta e viata noastra E o experienta, nu? Mi-am dorit sa ajung la Dinamo. Pacat ca nu s-a reusit ce ne-am propus cu totii.

As fi plecat oricum pentru ca am avut motivele mele, dar acum nu are rost sa le dezvolt. Am reziliat pe cale amiabila.



Nu a fost nicio problema. Nu au fost nu stiu cati bani de luat. Au fost banii pentru care am muncit. Nu a fost o suma mare de bani", spune Miriuta pentru www.sport.ro.

Fostul antrenor al lui Dinamo nu a mai urmarit meciuriel echipei.

"Nu m-am uitat la meciurile lui Dinamo. Am fost acasa cu familia, cu copiii, Doua sapt de relax total.

Se aduna toate. Cand iti merge rau se aduna toate.

As mai antrena Dinamo. In viata nu poti sa spui niciodata "nu", nu? Asa cum a fost si la CFR primul meu mandat. Am venit si la al doilea.

Asta a fost situatia, dar imi parea rau daca nu veneam.

Voi pleca in strainatate un pic. voi urmari alti antrenori buni, chiar foarte buni cum lucreaza, prieteni de-ai mei si.. va fi o experinata.", mai spune Miriuta.



"Acum dorm mai bine. Au fost sase luni in care nu m-am odihnit foarte bine dar a fost o experinta. Vom vedea ce va fi peste cativa ani.

S-a vazut ca punctele pe care le-am pierdut la inceput au contat foarte mult Nu as schimba nimic acum.

Daca ai darzenie si ambitie poti sa castigi un meci si fara antrenor", a incheiat antrenorul.