Miriuta: "Daca o calificam pe Dinamo in playoff PLECAM oricum!" Atac la conducerea clubului

Vasile Miriuta e dezamagit dupa despartirea de Dinamo.

In loc sa o conduca pe Dinamo in derby-urile din playoff, Miriuta priveste la TV cum echipa lui Bratu se dueleaza cu Medias, Juventus sau Voluntari in playout.

"N-a fost usor, acum ma simt mai bine. Au trecut 10 zile, viata merg inainte. Un mare esec, a fost vina mea. Sunt om, gresesc si eu si imi asum. La un club nu numai antrenorul si staff-ul sunt raspunzatori.

E si un management sportiv... Trebuie sa ne asumam cu totii. Imi asum partea mea de vina, pe plan sportiv. Atat. A fost o despartire amiabila. Am primit un telefon de la Balanescu dupa meciul cu Astra, mi-a zis sa ma prezint la club.

Am strans mana, am semnat rezilierea si asta a fost. O spun in premiera, daca eu calificam pe Dinamo in play-off plecam. Eram hotarat dinainte. Plecam oricum, o stia doar Marco, fiul meu. Cu el am vorbit", a spus Vasile Miriuta la Look TV.