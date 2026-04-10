Antrenorul celor de la FCSB a prefațat jocul și anticipează că va fi un meci foarte complicat cu Oțelul și speră ca rezultatul să nu semene cu cel din meciul cu FC Botoșani.

Mirel Rădoi: ”Nu cred că putem face noi ce nu s-a realizat în ultimele 8 luni!”

Rădoi a mărturisit că jucătorii săi comit prea multe greșeli individuale și, chiar dacă a încercat să corecteze acest lucru, nu poate repara în doar câteva săptămâni ceea ce nu s-a reușit timp de luni la rând, aluzie la munca depusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

”Ne așteaptă o partidă dificilă, așa cum au fost până acum și cum vor fi. Se pare că în acest sezon ne așteaptă meciuri grele, indiferent de numele adversarului, de competiție sau dacă jucăm acasă sau în deplasare. Oțelul e o echipă mult mai dinamică decât FC Botoșani.

Poate valoarea individuală e puțin mai scăzută, dar au o dinamică mult mai bună pe faza de atac, iar pe faza de apărare își asumă mult mai mult duelurile unu contra unu. Aici ar putea fi o zonă pe care am putea să o exploatăm și să câștigăm mai multe dueluri în ofensivă. Nu va fi o partidă deloc ușoară.

Cei de la Oțelul au foarte multe momente în care aruncă mingile în spatele adversarului, pentru că au jucători foarte rapizi în benzi. Va fi un meci interesant pentru spectatori, sper să nu fie foarte greu pentru noi.

Ultima partidă a fost frumoasă pentru spectatorii neutri, pentru noi a fost dureroasă. Am observat că FC Botoșani a avut 9 șuturi după mingi pierdute de noi.

Foarte multe greșeli personale și trebuie să le rărim. Valoarea jucătorilor este peste medie și aceste greșeli trebuie să dispară. Am vorbit cu jucătorii, am avut ședințe și analize și am încercat să le remediem. Dar nu cred că putem face noi ce nu s-a realizat în ultimele 8 luni. Vor mai fi greșeli, dar nu asta e marea problemă. Important e să fie mici, în zonele pe care noi le alegem. Nu aproape de poartă”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi: ”Dacă cineva venea de afară ar fi zis că noi stăm doar de grătare!”

După ce a remarcat că greșelile individuale ale jucătorilor a dus la rezultatul din meciul cu FC Botoșani, Rădoi a avut un mesaj dur și a mărturisit că nici măcar el nu își poate explica prestația echipei. Totuși, antrenorul a dezvăluit că o parte dintre jucători au acuzat o stare de oboseală.

”Eu sunt încăpățânat, accept foarte greu anumite lucruri. Nu accept că asta e valoarea echipei și a jucătorilor. Înțeleg că putem pierde, dar nu fără luptă. Asta nu accept. Dacă cineva venea de afară și vedea meciul de la Botoșani și vedea cum am interpretat fazele, ofensiv, defensiv, tehnic și tactic, ar fi zis că noi aici stăm doar la grătar. Și eu, după ce am văzut, pot explica greu lucrurile.

Au acuzat o stare de oboseală, după încărcătura din pauza provocată de meciurile naționalei. Asta îmi asum eu și staff-ul. Am văzut și noi după meci”, a adăugat Rădoi.