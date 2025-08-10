GALERIE FOTO Mirel Rădoi, criză de nervi după victoria Craiovei! Antrenorul a luat la pumni banca tehnică

Mirel Rădoi, criză de nervi după victoria Craiovei! Antrenorul a luat la pumni banca tehnică Superliga
Universitatea Craiova a câștigat partida cu Hermannstadt cu scorul de 1-0.

Mirel RadoiUniversitatea CraiovaHermannstadt
Mirel Rădoi a luat la pumni banca de rezerve

După meci, Mirel Rădoi a mărturisit că nu este deloc mulțumit de evoluția echipei sale, nici măcar de marcatorul unicului gol al meciului, Oleksandr Romanchuk, care, în opinia sa, ar fi trebuit să pătrundă cu mingea în careu.

După ultimul fluier al meciului, Mirel Rădoi a avut o ieșire nervoasă. Revoltat de prestația elevilor săi, antrenorul a lovit cu putere copertina băncii tehnice.

Am câștigat o doză de moral. Era să luăm gol, la ultima fază. Trebuie să schimbăm ceva lucruri față de cum am arătat la meciul acesta. Era de așteptat să aibă ocazii. Am zis că nu o să avem foarte multe ocazii. Știam. Totuși, multe greșeli neforțate. De aici au apărut situațiile lor. Au avut câteva, deși nu au fost multe și clare.

A fost căldură, gândul la meciul de la Trnava, cred că au cântărit la acest meci. Romanchuk trebuia să urce cu mingea, nu trebuia să tragă, trebuia să paseze între linii”, a spus Rădoi după meci.

