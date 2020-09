Meciul in care Mirel Radoi a cedat nervos! "Au zburat cateva scaune sus, la loja!"

Mirel Radoi a povestit un episod de pe vremea cand o antrena pe FCSB.

Actualul selectioner al Romaniei a fost numit antrenor la FCSB in 2015 de catre nasul sau Gigi Becali.

In mandatul respectiv Radoi trait meciul care l-a enervat cel mai rau. FCSB a pierdut cu 0-3 in fata lui Rosenborg in august 2015, iar dupa meci antrenorul nationalei a dezvaluit ca au zburat scaune in loja.

"Dupa meciul cu Rosenborg, au zburat cateva scaune sus la loja. Cei care erau cu mine in loja au iesit imediat", a declarat Radoi pentru TelekomSport.

In returul din Norvegia FCSB a invins cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru a obtine calificarea grupele Europa League.

