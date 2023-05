Mirel Rădoi a renunțat la patru milioane de euro! Motivul care l-a determinat să refuze banii arabilor

Fostul selecționer al României a dezvăluit că în 2014, când a făcut pasul de la Al-Ain la Al-Ahli, oficialii și suporterii noului său club nu erau mulțumiți de evoluțiile sale, motiv pentru care a fost nevoit să plece de la echipă după doar patru luni.

Saudiții ar fi trebuit să-i plătească patru milioane de euro lui Rădoi (banii pe tot contractul), dacă l-ar fi demis ei pe Rădoi, însă fostul internațional român a dezvăluit că a ales să plece singur și să renunțe la suma de bani care i s-ar fi cuvenit conform contractului, ca reprezentanții clubului să nu se întoarcă împotriva lui Cosmin Olăroiu, care insistase ca el să vină la echipă.

„Eu am plecat după patru luni de la Al Ain, din Emirate. Olăroiu era antrenorul echipei, el m-a vrut acolo, el m-a contactat, el a fost omul de legătură între mine și club. După patru luni în care clubul și suporterii aveau alte așteptări de la mine și eu n-am avut performanțele dorite, [din respect] pentru Olăroiu am lăsat 4 milioane de euro și am plecat.

Am jucat patru luni, am luat salariul doar pe patru luni. Când am văzut că suporterii și clubul sunt nemulțumiți, am zis: «Oli, nu vreau să existe revolte, presiuni asupra antrenorului». M-am gândit că-i vor cere și lui demisia din cauza mea.

M-am dus la club și le-am zis: «Vreau să-mi plătiți salariul până în ziua de azi». Președintele clubului, la un moment dat, îmi spune: «Mirel, pot fi sincer cu tine? Uite, a fost Quaresma la noi, avea de luat o sumă infimă, dar nu a plecat până nu i-am achitat tot».

Și mi-a zis: «Pot să spun că ești cel mai prost jucător pe care l-am întâlnit în cariera mea de președinte al unui club de fotbal.Noi, dacă te dăm mâine afară, trebuie să-ți plătim tot salariul». Doar așa puteau să mă dea afară. Dar eu am plecat fără să cer toți banii la care aveam dreptul”, a spus Mirel Rădoi, potrivit GSP.

Mirel Rădoi, numit de curând antrenor la Al-Bataeh

Mirel Rădoi activează acum ca antrenor principal al echipei de fotbal Al Bataeh, din Emiratele Arabe Unite (EAU), fiind numit la noul club la o săptămână (pe 24 mai 2023) după ce a fost demis de clubul saudit Al-Tai.

Mirel Rădoi a jucat la două echipe din EAU în carieră, la Al-Ain (2011-2014) şi Al-Ahli (2014-2015).