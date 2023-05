De ce nu reușește Mirel Rădoi să aibă continuitate la cluburi! Răzvan Lucescu: „E foarte încăpățânat și idealist”

Rădoi (44 ani) a fost demis din funcţia de antrenor al echipei saudite Al-Tai, la jumătatea lunii mai, la o zi după ce „Cavalerii Nordului” au pierdut acasă meciul cu formaţia Al-Nassr, echipă lui Cristiano Ronaldo.

La fel ca la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a rezistat doar câteva luni la Al-Tai. Răzvan Lucescu are o explicație pentru faptul că fostul selecționer al României nu reușește să aibă continuitate pe la cluburile pe la care merge.

Răzvan Lucescu, sfaturi pentru Mirel Rădoi

„În primul rând, nu cunosc realitățile pe care le-a trăit el. Am încercat să fac o analiză, m-am gândit la el, la situația lui, pentru că mi s-a părut încă de pe vremea când am lucrat cu el la echipa națională că este un jucător, la acel moment, cu potențial uriaș de a deveni antrenor de succes. Am impresia că el e un tip foarte încăpățânat, idealist, încăpățânat în principiile lui și vrea foarte mult să nu iasă din această zonă a principiilor lui. Se pare că este un eșec dacă ar accepta un compromis, ori în lumea fotbalului trebuie să știe să facă și compromisuri. Trebuie să știe să fie mai maleabil, probabil să știe să aibă un alt gen de raport cu președintele sau cu patronul.

De la echipa națională, totuși, am înțeles că a plecat el. Poate că a făcut o greșeală. I se dădea posibilitatea să continue și avea în muncă continuitate, mergea cu echipa națională, nu se știe cum ar fi dezvoltat mai departe… Înțeleg că toți jucătorii pe care el i-a avut la echipa națională l-au regretat.

Nu știu ce a fost la Craiova, dar îmi imaginez că tot așa, un moment de contre. Nicăieri nu reușești de la început, peste noapte. Trebuie să ai o șansă uriașă sau o conjunctură extraordinară, să găsești un grup deja format și tu foarte rapid să te adaptezi la acel grup și să le transmiți din ideile tale, din experiențele tale. Ori dacă tu preiei o echipă și nu este acel grup format ai nevoie de timp. El de la Craiova, din punctul meu de vedere, a plecat prea repede. Probabil că nu a gestionat în favoarea lui raportul cu președintele și am senzația că nu a lăsat nimic de la el. Relațiile interumane sunt foarte importante”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Prosport.

Mirel Rădoi a jucat la două echipe din EAU în carieră, la Al-Ain (2011-2014) şi Al-Ahli (2014-2015).

Rădoi este al treilea antrenor român din prima ligă a Emiratelor, după Cosmin Olăroiu (Sharjah FC) şi Daniel Isăilă (Baniyas SC).