Nicușor Bancu: ”Am jucat bine și fără Rădoi!”

Nicușor Bancu a vorbit despre victoria obținută de formația din Bănie și a transmis că, în opinia sa, oltenii puteau obține o victorie mai clară.

Căpitanul Universității Craiova a vorbit și despre eliminarea lui Mirel Rădoi, care, pe un fond nervos, a văzut două cartonașe galbene în decurs de doar câteva minute.

”A fost un meci foarte greu, deși am avut multe ocazii și puteam să închidem partida mai devreme. Mă bucur că am fost uniți până la final, nu e ușor să câștigi aici, e o echipă agresivă, puternică pe tranziție. Azi a fost un meci foarte bun pentru toată echipa.

Dacă făceam 2-0, nu era ceva nemaiîntâlnit, am dominat meciul, am avut ocazii foarte mari. Am început să fim mai încrezători în forțele noastre, știam că putem mult mai mult.

Câteodată e bun și puțin scandal, să se aprindă puțin spiritele, să ne facă să ne revenim, când e prea multă liniște nu e bine. Cred că suntem pe drumul cel bun. Nu vreau să spun dacă suntem mai puternici, poate se mai întâmplă ceva, vreau să jucăm fiecare partidă la victorie, pentru că dacă vom juca la acest nivel e greu să ne stea în cale cineva în campionat. Am pregătit foarte bine tactic meciul, am știu unde sunt spațiile, am avut mentalitate de învingători.

Ne-am văzut de jocul nostru, știam că Mister e mai impulsiv, ne-a părut rău că a fost eliminat, dar cum a făcut și el o glumă, câteodată e mai bine să se întâmple așa, că am jucat bine și fără el, dar ne pare rău, pentru că atunci când e pe bancă e altceva. Ne va lipsi la meciurile următoare”, a spus Nicușor Bancu după meci.

