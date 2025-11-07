Unicul marcator al meciului a fost Oleksandr Romanchuk, care și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 37, după o primă repriză incendiară la Viena!



”Centralul” Martin Matosa a arătat patru cartonașe galbene jucătorilor Rapidului și unul lui Adrian Rus. Mirel Rădoi a văzut două, primul în minutul 12 și al doilea în minutul 20, și a văzut restul meciului din tribună.



Reacția lui Rotaru după ce Mirel Rădoi a clacat nervos pentru al doilea meci consecutiv



E a doua oară consecutiv când Rădoi clachează nervos. Prima dată s-a întâmplat la meciul cu Rapid din campionat, dar atunci nu a mai vociferat, ci a plecat pur și simplu în trombă spre vestiare. Nici nu a mai apucat să vadă golul lui Stiven Nsimba din penalty de 2-2.



Mihai Rotaru, patronul Craiovei, consideră că absența lui Rădoi nu va fi o problemă la următorul meci din cupele europene, cu Mainz, pe ”Ion Oblemenco”, datorită faptului că jucătorii vor beneficia de aportul mare al propriului public.



”Mi-e greu să comentez. Nu am văzut faza și nu știu ce greșeli poate să facă un antrenor în interiorul spațiului tehnic.



Nu va fi pe bancă la meciul cu Mainz, dar vor fi 30.000 de Mirel Rădoi în tribune și încă 11 pe teren, plus încă 14 pe bancă, și atunci vom fi bine”, a spus Rotaru la Digi Sport.



Oltenii sunt pe locul 20 în clasamentul Conference League după primele trei etape.

