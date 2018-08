MINALA la FCSB | "Ne trebuie, altfel e belea mare!" Cand semneaza fundasul dorit de Becali

Asta ar fi cea mai tare! FCSB cauta fundas, iar italienii anunta ca cel vizat e un pusti de ... 42 de ani de la Lazio. Nu e gluma.

Camerunezul Minala a fost obligat sa-si dovedeasca varsta. Minala a debutat la 17 ani in Serie A la Lazio, dar italienii l-au suspectat din prima zi ca si-ar fi falsificat data nasterii. "Arata de 42 de ani" au dat verdictul italienii.

Totusi, Minala a trecut testul ADN. Dupa scandalul legat de varsta, camerunezul n-a mai jucat in Serie A. In ultimii 4 ani, el a fost imprumutat in liga a doua, la Bari si Salernitana.

Italienii anunta ca fotbalistul va ajunge la FCSB.

"Ne trebuie, totusi, un fundas central pentru ca, altfel, e belea mare. Fundasul central vine marti" spune Gigi Becali.