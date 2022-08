Mihai Teja invocă divinitatea după CFR - Botoșani 0-1: „Am avut noroc! Mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi!”

În etapa a cincea din Superligă, CFR a fost învinsă pe teren propriu de către FC Botoșani. Moldovenii au marcat singurul gol al meciului în minutul 31, când Camara l-a învins pe Sava, în urma unui contraatac.

Chiar dacă a avut mai multe ocazii de a marca, Pap i-a refuzat campioanei României șansa de a restabili egalitatea, acest aspect fiind observat și de Mihai Teja. Antrenorul Botoșaniului a recunoscut supremația CFR-ului și a afirmat că jucătorii săi au câștigat cu șansă partida din Gruia.

Mihai Teja: „A fost o zi proastă pentru ei, o zi bună pentru noi!”

„Recunosc, astăzi am avut noroc. Au avut o mulțime de ocazii, a fost o zi proastă pentru ei, o zi bună pentru noi. Am avut noroc, am avut câteva acțiuni de contraatac, în care am dat și un gol. După care, era normal aici în Gruia să te aperi, să schimbi un pic sistemul. Ne-au pus sub presiune foarte mult. Am avut noroc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi a fost cu noi!

Vreau să felicit băieții. Până la urmă au făcut un meci bun, au avut determinare, au alergat, chiar dacă nu au avut posesia. Vrea să le urez baftă celor trei echipe, să se califice mai departe în Conference League.

Băieții au înțeles că numai prin muncă se pot realiza performanțe. Mă bucur că sunt aici cu ei și că am luat numai caractere. Încă nu suntem unde vreau eu, nu jucăm ceea ce-mi doresc. Dar prin tot ceea ce facem, se lucrează pe încredere. Cred că grupul este unic și e foarte bine”, a declarat Mihai Teja, după victoria contra CFR-ului, 1-0.