Mihai Stoica rupe tăcerea după debutul lui Reghecampf: „Credeam că nu scăpăm de blestem”

FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Mihai Stoica rupe tăcerea după debutul lui Reghecampf

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Până la succesul din etapa a 11-a, FCSB avea o serie de 6 meciuri de SuperLiga în care a primit gol. Având în vedere ocaziile gălățenilor, Mihai Stoica s-a temut că „blestemul” va continua.

Totuși, Laurențiu Reghecampf a fost inspirat, iar introducerea lui Stoian a fost cea care a adus toate cele trei puncte în clasament. În runda viitoare, FCSB va da peste FC Voluntari.

„Galațiul a avut două ocazii imense. Una la intervenția lui Târnovanu, plus una și mai mare, cred eu, la șutul ăla respins de Andre Duarte peste poartă. Dacă nu-l lovește mingea e gol, iar dacă o lovește greșit e autogol. Am avut emoții pentru că era debutul lui Reghe. Am avut senzația și la meciul ăsta că nu scăpăm fără să luăm gol pe final. Credeam că nu scăpăm de acest blestem.

Era păcat să luăm gol pentru că Reghecampf a avut o inspirație uriașă cu introducerea lui Stoian. Atenție, Stoian care nu s-a antrenat cu noi. El a venit din «vacanța» de la Ibiza, pentru că el a fost în vacanță acolo, n-a jucat nicio secundă în meciul cu Spania”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.