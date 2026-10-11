Mihai Stoica rupe tăcerea după debutul lui Reghecampf: „Credeam că nu scăpăm de blestem”

Mihai Stoica rupe tăcerea după debutul lui Reghecampf: „Credeam că nu scăpăm de blestem” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a vorbit despre victoria obținută de FCSB în fața Oțelului.

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FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Mihai Stoica rupe tăcerea după debutul lui Reghecampf

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Până la succesul din etapa a 11-a, FCSB avea o serie de 6 meciuri de SuperLiga în care a primit gol. Având în vedere ocaziile gălățenilor, Mihai Stoica s-a temut că „blestemul” va continua.

Totuși, Laurențiu Reghecampf a fost inspirat, iar introducerea lui Stoian a fost cea care a adus toate cele trei puncte în clasament. În runda viitoare, FCSB va da peste FC Voluntari.

„Galațiul a avut două ocazii imense. Una la intervenția lui Târnovanu, plus una și mai mare, cred eu, la șutul ăla respins de Andre Duarte peste poartă. Dacă nu-l lovește mingea e gol, iar dacă o lovește greșit e autogol. Am avut emoții pentru că era debutul lui Reghe. Am avut senzația și la meciul ăsta că nu scăpăm fără să luăm gol pe final. Credeam că nu scăpăm de acest blestem.

Era păcat să luăm gol pentru că Reghecampf a avut o inspirație uriașă cu introducerea lui Stoian. Atenție, Stoian care nu s-a antrenat cu noi. El a venit din «vacanța» de la Ibiza, pentru că el a fost în vacanță acolo, n-a jucat nicio secundă în meciul cu Spania”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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„Secretul” lui Laurențiu Reghecampf în noul mandat de la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de duminică, 11 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

Debutul noului antrenor a fost unul fericit, FCSB reușind să se impună cu scorul de 1-0. Cristi Pulhac a abordat strategia lui Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că se bazează, în principal, pe jucătorii foarte bine pregătiți fizic.

Analistul de la VOYO SPORT LIVE e de părere că, pentru a reuși să te impui la FCSB, trebuie să fii foarte implicat la antrenamente. Motivul? Laurențiu Reghecampf urmărește atent toate datele de la sesiunile de pregătire, iar în funcție de acestea alcătuiește formula de start.

„La Reghe joacă în echipă cei care sunt bine pregătiți fizic. Se bazează mult pe agresivitatea asta și pe pressing. El se uită foarte atent la antrenamentele de dinainte de meci și știm foarte bine că fotbaliștii cu o calitate tehnică mai bună se bazează mai mult la meciuri pe asta, iar la antrenament nu sunt atât de implicați. Joao Paulo este un jucător pe care te poți baza oricând, nu neapărat să fie titular”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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