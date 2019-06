Nicolae Dica si-a anuntat revenirea IN DIRECT! "Ma bucur ca patronul a spus ca ma pot intoarce! Suntem 99% intelesi!"

Nicolae Dica a anuntat ca se va intoarce pe banca tehnica.

FCSB a renuntat la serviciile lui Mihai Teja, iar Gigi Becali nu a gasit inca un inlocuitor. Nicolae Dica a vorbit despre declaratiile oferite de Becali, cel care spunea ca il asteapta inapoi la FCSB.

"Ma bucur ca patronul echipei a spus ca ma pot intoarce la Steaua. Inseamna ca am facut si eu lucruri bune acolo. Pana la urma, inseamna ca am fost apreciat si sunt apreciat de patronul echipei. Pentru ca si eu, atunci cand am plecat de la Steaua, am spus ca, din punctul meu de vedere, am facut lucruri bune.

Am avut rezultate bune, am fost aproape sa castig campionatul, am fost in primavara europeana, am jucat cu Lazio, am fost aproape si de Champions League, ceea ce nicio echipa romaneasca nu a reusit. Am fost putin asa dezamagit, atunci cand am plecat, pentru ca foarte multa lume nu a vorbit OK despre mine, dar asta nu este o problema pentru mine, pentru ca am spus-o de multe ori ca am incredere in ceea ce pot sa fac ca antrenor, cata pasiune pun in aceasta meserie si stiam ca am facut si lucruri bune la Steaua", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Dica: "Suntem intelesi 99%"

Chiar daca declaratiile oferite de Gigi Becali l-au impresionat, Dica a spus ca s-a inteles cu fosta sa echipa, FC Arges, formatie cu care a promovat in Liga a 2-a inainte sa ajunga la FCSB.

"Eu va spun ca deocamdata se vorbeste despre Edi, el este cel care trebuie sa decida daca va merge la Steaua. Eu sunt aproape de FC Arges, suntem intelesi 99%, am facut acolo o strategie pentru acest club, este clubul la care m-am format ca jucator, iubesc foarte mult acest club si imi doresc ca la un moment dat acest club sa ajunga in Liga 1. Deocamdata nu am semnat contractul. Simt nevoia sa merg, sa am rezultate la alta echipa, sa demonstrez ca pot deveni un antrenor foarte bun", a continuat Dica.

Nicolae Dica: "M-am bucurat ca patronul s-a gandit la mine"

Dica nu exclude, insa, posibilitatea de a se intoarce la FCSB. "Nick" a dezvaluit ca va decide la ce echipa va antrena in momentul in care va primi o oferta concreta.

"Eu m-am bucurat ca patronul echipei s-a gandit din nou la mine. Si s-a gandit la mine nu ca a vazut ca sunt eu un baiat bun. Nu este adevarat. Ok, ma consider un om cu caracter OK. A spus si dansul ca am renuntat la niste bani. Pentru mine, banii nu sunt pe primul plan in aceasta meserie.

Consider ca s-a gandit la mine pentru ca stie ce am facut acolo si lucrurile bune pe care le-am facut, sa le pun din nou in practica, daca ar fi sa ajung vreodata la Steaua. Stiu si lucrurile unde am gresit. Eu spun ca viitorul meu este in antrenorat si atunci cand voi avea o oferta concreta de la un club, voi spune merg sau nu merg", a concluzionat fostul antrenor de la FCSB.