În meciul de la Botoșani, Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a fost rezervă și a fost trimis în teren la pauză, în locul lui Baba Alhassan.

Mihai Stoica: ”Nu știu de ce Tase nu i-a dat banderola lui Olaru!”

În prima repriză, pentru că Olaru nu s-a aflat pe teren, banderola de căpitan s-a aflat pe brațul lui Florin Tănase, unde a rămas și după pauză, lucru ce a stârnit o întreagă discuție.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susține că Florin Tănase a uitat să îi înmâneze banderola lui Darius Olaru la pauză, însă spune că acest aspect nu reprezintă o problemă reală, în contextul în care echipa suferă din punct de vedere al rezultatelor.

”Olaru a intrat la pauză. Nu știu de ce Tase nu i-a dat banderola, dar nu e prima dată când se întâmplă asta la noi. Înainte, când nu era sistemul ăsta, noi făceam foi, iar căpitanul era căpitan, nu pasau banderola de la unul la altul.

Eu nu văd o problemă. Cred că Tase a uitat că are banderola. Nici nu am întrebat, mi se părea mai important cum am reușit să pierdem. Nu mă așteptam, e a nu știu câta oară când conducem și pierdem un meci”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

