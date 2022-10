Nicolae Dică, un car de nervi pe elevii săi după U Cluj - FCSB 2-1: „Sunt jucători de 27-30 ani, să îi învăț să facă o preluare?”

În etapa a 16-a FCSB a fost învinsă de U Cluj, 1-2, în Ardeal. Cu un joc modest, roș-albașrii s-au văzut conduși, cu 0-2, încă din prima repriză, când Thiam și Filip l-au învins pe Ștefan Târnovanu în minutele 33 și 40.

Nicolae Dică, dezamăgit de evoluția elevilor săi

Nicolae Dică nu a digerat bine eșecul cu U Cluj. Antrenorul vicecampioanei României este nemulțumit de greșelile individuale pe care jucătorii săi le comit și condamnă modul în care au gestionat fazele importante ale meciului.

„Am făcut o partidă foarte slabă, mai ales prima repriză. Dar și în repriza a doua, am jucat cu un om în plus, dar nu am reușit să egalăm, să creăm presiuni. Facem niște greșeli de nu mi-a dat să văd nici la Liga 3, că am antrenat și acolo. Din păcate s-au întâmplat foarte multe greșeli de când sunt aici. Îmi e greu să înțeleg. Este păcat că nu am reușit să câștigă, veneam după jocuri bune în campionat.

Am pierdut mingea la 20 de metri acolo în zona centrală, ne-au prins deschiși. Nu putem să anticipăm la o minge de 70 de metri, să ne băgăm sub minge, o dăm în out, în corner. Niște greșeli pe care rar le-am văzut la Liga 1. Ce să fac? Sunt jucători de 27-30 ani, să îi învăț să facă o preluare, să dea un pas? Astea sunt de la copii și juniori. Ce blocaj mental să fie? Noi vedeam după 4 victorii în campionat, trebuiau să aibă plăcere de a juca și atitudine. Atât”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului cu U Cluj.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul 7 și este în afara playoff-ului, cu 20 de puncte după 14 etape, având două restanțe față de celelalte contracandidate. În timp ce U Cluj a urcat 5 poziții și se află pe locul al 11-lea, cu 17 puncte după 16 etape.