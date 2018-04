Dica: "Vad ca CFR incearca sa obtina puncte prin orice mijloace!" Intepaturi pentru Dan Petrescu: "Nu pot sa-l imit, eu nu fac asa ceva pe banca!"

Viitorul - Steaua, sambata, ora 20:45.

Steaua se pregateste de confruntarea cu Viitorul, meci care poate mentine echipa lui Dica in fruntea clasamentului. Este pentru prima data in acest play-off cand Steaua este programata sa joace inaintea CFR-ului.

Ardelenii au lasat de inteles ca vor merge la Comisii dupa declaratiile facute de Gigi Becali in incercarea de a depuncta Steaua. Dica spera sa nu se ajunga din nou intr-un asemenea punct, iar titlul sa fie decis pe teren.

"Nu am nicio problema, nu are ce sa se intample. Eu antrenez echipa, ne pregatim pentru jocul de maine, nu ne intereseaza aceste lucruri. Eu sunt aici sa antrenez echipa, sa incerc sa fac echipa sa joace cat mai bine si sa obtina punctele din jos. Jucatorii stiu si ei ca nu are ce sa se intample. Cei de la CFR au obiectiv sa castige titlul in 3 ani, nu acum. Acum vad ca incearca sa obtina puncte in plus prin orice mijloace. Nu ma deranjeaza ce fac ei, nu le dau importanta. Eu sunt preocupat sa antrenez echipa.



Sper ca lupta la titlu sa se dea doar pe teren, pana acum a fost totul ok si cred ca va fi si de acum incolo. Eu nu fac gesturi pe banca, nu pot sa-l imit pe Dan Petrescu sau sa-i spun cum sa se comporte", a declarat Dica in cadrul unei conferinte de presa.

Dica nu a vrut sa comenteze declaratiile facute de patron care afirmase ca se retrage de la Steaua dupa ce Razvan Burleanu a castigat un nou mandat la FRF: "Nu vreau sa comentez aceste lucruri".