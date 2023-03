„Scandalos, inacceptabil!” Primarul din Sfântu Gheorghe, măsură radicală după decizia din cazul Sepsi-FCU

Antal Arpad-Andras (47 de ani), primarul din Sfântu Gheorghe, a numit decizia Comisiei drept „scandaloasă” și a anunțat că va sesiza UEFA.

„Este o decizie scandaloasă, iresponsabilă, inacceptabilă. Practic, motivația Comisiei de Recurs legalizează violența verbală și xenofobia pe toate stadioanele din România. Vom face apel la UEFA! Am avut decizia arbitrului de a opri meciul, am avut decizia observatorului de la stadion, am avut declarațiile publice ale președintelui FRF care aproba hotărârea oficialilor, dar iată unde s-a ajuns... totul pentru că a existat presiune publică, politică și din alte zone ale societății.

„Comisia de recurs a legalizat violența verbală!”

Mesajul este extrem de negativ către partea normală a României, către acei oameni care vor să trăiască într-o Românie normală și care vor să meargă împreună cu cei mici pe stadion. Galeria Craiovei și-a asumat chiar și după acel meci ce a făcut. Nu doar că și-a asumat, dar a făcut un titlu de glorie. Au fost mândri de ce au făcut, practic au promovat ura și xenofobia împotriva comunității maghiare.

Vorbesc în numele comunității maghiare, nu în numele lui Sepsi. Eu sunt primar și voi sesiza UEFA! Comisia de recurs a legalizat violența verbală, să vedem dacă UEFA e de acord cu așa ceva. Ascultați și ce spun Cristian Tudor Popescu, Csaba Asztalos. Nu poți delimita rasismul de xenofobie, așa cum se încearcă”, a spus Antal Arpad-Andras, potrivit gsp.ro.

Antal Arpad-Andras la a doua plângere către UEFA

„Nu am fost apelat de nimeni, știu singur ce am de făcut. Consiliul local din Sf. Gheorghe a dat o hotărâre împotriva scandărilor xenofobe încă de acum câteva luni. Inclusiv în play-out-ul trecut, la Craiova, au fost astfel de lucru. Atunci am făcut o plângere oficială la UEFA în care avertizam că FRF nu i-a niciun fel de măsuri”, a mai spus primarul din Sfântu Gheorghe, care a adăugat că încă nu poate dezvălui răspunsul primit de forul european: „Nu vă pot spune acum. Când va fi cazul, voi face public răspunsul UEFA”.