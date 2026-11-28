Ce ironie a sorții pentru Cosmin Contra! În octombrie 2025, când a preluat Al-Arabi de pe penultimul loc în Qatar, românul a făcut minuni și a devenit idolul tribunelor. Acum, suporterii care l-au apreciat atât de mult anul trecut, au declanșat o campanie pentru demiterea sa.

Felul în care fostul dinamovist a ajuns în această situație e demn de Dosarele X! Pentru că prăbușirea echipei s-a produs când nimic nu anunța așa ceva. Pe 16 octombrie, Al-Arabi a zdrobit Al-Shahaniya, în deplasare: 6-0! În urma victoriei, echipa lui Contra a încheiat etapa cu numărul 6 pe podium, la doar două puncte de liderul Al-Rayyan. Ce a urmat însă a fost un coșmar pentru Contra și elevii săi. Iar primul care poate plăti prețul e chiar antrenorul român de 50 de ani.

Presa arabă: „Contra riscă demiterea după următorul meci“

După succesul categoric cu Al-Shahaniya (6-0), Al-Arabi n-a mai bătut pe nimeni. Asta deși, între timp, echipa a jucat cinci meciuri în campionat: 2 egaluri, 3 înfrângeri! Mai mult decât atât, în trei partide, echipa lui Contra a condus cu 2-0, dar apoi a părăsit terenul învinsă, în două rânduri, în timp ce într-o altă întâlnire a smuls doar un punct.

Dar ce s-a întâmplat în această rundă a umplut paharul răbdării suporterilor. În meciul cu Lusail din deplasare, Al-Arabi a fost o echipă „anesteziată“. De aici și înfrângerea fără drept de apel: 0-2.

După acest parcurs, Al-Arabi a căzut pe locul 6 din 12 în clasament. Dintr-o formație care era pe podium, acum o lună și jumătate, în lupta pentru titlu, astăzi, Al-Arabi e mai aproape de retrogradare, la doar cinci puncte de poziția a 11-a, de baraj! Pe fondul acestei prăbușiri, Cosmin Contra riscă demiterea.

„Criza de la Al-Arabi a scăpat de sub control! Suporterii cer demiterea antrenorului Cosmin Contra“, e titlul articolului semnat de jurnalistul Najm al-Din Darwish. Potrivit acestuia, „Guriță“ mai are o singură șansă de a-și salva postul.

„În lumina ultimelor evenimente, care au mărit presiunea, atât asupra antrenorului român, cât și asupra conducerii, Cosmin Contra riscă să-și vadă contractul reziliat. Dacă Al-Arabi nu va câștiga etapa viitoare, atunci Contra poate fi demis. Pentru că, la finalul etapei a 12-a, campionatul va lua o pauză de o lună. Timp suficient pentru conducere să găsească un înlocuitor pentru Cosmin Contra, în încercarea de a salva acest sezon“, a notat Najm al-Din Darwish.

Cosmin Contra, contract de 2,5 milioane de dolari pe an, la Al-Arabi

Fostul selecționer al României a fost numit, la Al-Arabi, în octombrie 2025. Primele sale rezultate au fost atât de bune, încât conducerea i-a prelungit acordul până în vara anului 2028. Mai mult decât atât, valoarea inițială a contractului, de 1,7 milioane de dolari, a fost mărită la 2,5 milioane de dolari, după prelungirea până în 2028. Din această sumă, Contra își plătește și stafful, format din Laurențiu Roșu și Cornel Dobre.

În cele 34 de meciuri în care a stat pe bancă, la Al-Arabi, Cosmin Contra a înregistrat 15 victorii, 9 egaluri și 10 înfrângeri.