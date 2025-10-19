Sâmbătă seară, roș-albaștrii au cedat la Clinceni în fața ultimei clasate, Metaloglobus, care după ce s-a impus cu 2-1 în fața campioanei en-titre a înregistrat, în acest sens, și prima victorie din noul sezon!



Mihai Rotaru înțeapă după Metaloglobus - FCSB 2-1: ”L-a sunat Mircea Lucescu și pe el”



Vineri a izbucnit un conflict între Universitatea Craiova și Mircea Lucescu, după ce Gigi Becali a declarat că selecționerul României i-a transmis că speră ca roș-albaștrii să se impună în derby-ul cu oltenii ca jucătorii să aibă un moral bun la echipa națională.



Ironiile au continuat și la câteva zile după ce Mirel Rădoi a început tirada vineri, în cadrul unei conferințe de presă.



După ce FCSB a cedat cu Metaloglobus, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a ironizat campioana en-titre spunând că Mircea Lucescu l-a sunat pe patronul Mohamad Imad Kassas.



”E bine că a bătut Metaloglobus, acum toată lumea e avertizată. Îl știu pe doctorul Iman de 35 de ani. El e fan FCSB. O știu și pe fata dânsului, care s-a ocupat de echipă mulți ani. E un om extraordinar, a făcut o treabă bună. Probabil l-o fi sunat pe Imad (n.r. Mircea Lucescu). Până la urmă uite că a dat rezultat ceea ce a făcut Teja acolo.



Trebuia să aibă mult mai multe puncte, spun eu, pentru că au un joc bun. Șocat e mult spus, dar clar că un egal ar fi fost maxim ce ar fi putut spera adversarele FCSB. Mai ales că a fost o remontada. Nu cred că ar fi pariat cineva pe victoria Metaloglobus”, a spus Rotaru, potrivit fanatik.



Pentru trupa lui Charalambous urmează meciul cu Bologna din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc joi seară, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

