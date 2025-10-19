Partida de la Clinceni a început echilibrat, iar prima fază importantă a venit în minutul 19, când Abbey a căzut în careu după un posibil contact cu Juri Cisotti. Arbitrul Robert Avram a dictat inițial penalty pentru Metaloglobus, dar după verificarea VAR a anulat decizia.



FCSB a beneficiat de penalty în minutul 32, după ce Irimia l-a tras de tricou pe Daniel Bîrligea. Florin Tănase a transformat lovitura de la 11 metri și a deschis scorul.



Minutul 49 a adus golul egalizator pentru Metaloglobus. Abbey a centrat, iar Ubbink a înscris cu un șut precis lângă bară. Câteva minute mai târziu, Alhassan a atins mingea cu mâna în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a adus avantajul echipei lui Teja.



30 de zile fără gol din acțiune pentru FCSB



Data de 19 octombrie marchează fix 30 de zile de la ultimul gol marcat din acțiune de FCSB în campionat.



Ultima reușită de acest fel a venit prin Daniel Bîrligea, în meciul cu FC Botoșani (Înfrângere, scor 3-1, etapa #10, 19 septembrie). De atunci, toate golurile echipei au venit exclusiv din lovituri de la 11 metri, toate prin Florin Tănase.



După acest eșec, FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League cu Bologna, joi, și pentru etapa #14 din Liga 1, împotriva celor de la UTA Arad.

