Fundașul român nu va continua în Italia, după ce a pus umărul la promovarea echipei în Serie A. Chiar dacă a avut și alte oferte, chiar și din Serie B, se pare că Rus se va întoarce, totuși, în Superliga României.



Internaționalul român a fost dorit de FCSB, așa cum a dezvăluit Gigi Becali, dar patronul campioanei a refuzat transferul după ce impresarul său ar fi cerut un comision de 100.000 de euro. În cele din urmă se pare că Rus va ajunge la Universitatea Craiova!



Mihai Rotaru: ”Rus nu a venit cu niciun impresar”



Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat după transferul fundașului. Omul care decide totul la gruparea din Bănie susține că nu a plătit comisioane impresarilor pentru acest transfer.



„Discuțiile cu Rus sunt de mai bine de două săptămâni, doar ca am fost nevoiți să așteptăm până ce jucătorul și-a rezolvat problemele cu Pisa.



Universitatea Craiova nu a plătit niciun comision vreunui impresar pentru ca Rus nu a venit cu vreunul! Nu s-a pus niciodată problema de a fi deturnat de alte echipe!”, a spus Mihai Rotaru, la GSP.ro.



Crescut la Olimpia Satu Mare, Rus a mai evoluat în România pentru Sepsi OSK, în sezonul 2018-2019, sub formă de împrumut de la Akademia Puskas. În 2019, înainte de Campionatul European de tineret, fundașul a prins un transfer la Vidi FC.



A urmat Pisa, în 2022, care a plătit un milion de euro pentru a-l transfera, iar în sezonul 2023-2024, românul a evoluat pentru Pafos.

