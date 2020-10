Mihai Costea s-a duelat cu Rusescu intr-un amical! Cu ce echipa din Liga 1 se antreneaza "Nila": "In perioada urmatoare va lua o decizie!"

Echipa antrenata de Emil Sandoi, Chindia Targoviste, a disputat un amical impotriva celor de la Academica Clinceni, scor 1-1.

In aceasta partida a evoluat si fostul jucator de la Universitatea Craiova si FCSB, Mihai Costea, care a fost pe teren timp de 35 de minute.

Intr-un interviu acordat celor de la ProSport, Emil Sandoi a transmis care e situatia actuala a lui Mihai Costea si de ce se antreneaza cu Chindia Targoviste. Emil Sandoi a mai lucrat cu Mihai Costea in perioada cand acesta evolua la nationala de tineret.

"Nu am mai lucrat de mult timp cu Mihai, de la nationala de tineret, insa l-am mai urmarit la Craiova. El mi-as spus ca are unele discutii cu formatii din Golf, e adevarat ca este in urma cu pregatirea, o sa vedem ce se intampla in perioada urmatoare, ce vrea si el si o sa luam o decizie. Imi aduc aminte ca Mihai avea calitati deosebite si poate fi un castig, meciul cu cei de la Clinceni nu poate fi edificator, chiar mi-a zis ca nu este pus la punct fizic", a declarat Emil Sandoi.

In amicalul dintre Targoviste si Clinceni, formatia Ilfoveana a utilizat in teren un alt fost atacant de la FCSB, pe Raul Rusescu.