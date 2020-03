"Mi se pare o jignire la adresa lui Dan Petrescu si a CFR-ului!" Un oficial al CFR-ului a luat foc in direct la Ora Exacta in Sport! Ce remarca l-a deranjat

Costi Mocanu a spus ca Dan Petrescu este mai ofensiv in declaratii decat in joc, iar acest lucru l-a infuriat pe Bogdan Mara.

Bogdan Mara a avut un dialog mai aprins cu Costi Mocanu in direct la Ora Exacta in Sport. Costi Mocanu a afirmat ca Dan Petrescu este mai ofensiv in declaratii decat in joc, iar acest lucru l-a infuriat pe oficialul clujenilor:

"Mi se pare o mica jignire la adresa lui Dan Petrescu si a CFR-ului", a spus Bogdan Mara

Bogdan Mara: Cred ca ai glumit cand a spus ca Dan Petrescu ar trebui sa fie mai ofensiv pe teren.

Costi Mocanu: De ce? Asta este parerea mea.

Bogdan Mara: Eu vin cu argumente cu care o sa demonstrez ca echipa este ofensiva. In campionatul nostru, avem cele mai multe goluri marcate, ca sa nu mai vorbim de meciurile din Europa, in meciuri cu Celtic, cu Rennes, cu Lazio, sau chiar si in doua meciuri cu Sevilla am demonstrat ca suntem o echipa ofensiva si puternica.

Costi Mocanu: Cred ca ati demonstrat ca sunteti o echipa foarte bine pregatita, foarte bine pusa la punct si cu rezultate bune.

Bogdan Mara: Mi se pare o mica jignire la adresa lui Dan Petrescu si a CFR-ului ce ai spus, ca nu e ofensiv pe teren si nu ar trebui sa mai dea declaratii. Eu cred ca Dan Petrescu si-a castigat orice drept de a da declaratii in fotbal si in fotbalul romanesc. Am demonstrat, cu siguranta, in Europa, si cred ca nu este apreciat ce a facut CFR in Europa.

Costi Mocanu: Eu nu am spus ca nu este ofensiv, am spus doar ca pare mai ofensiv in declaratii decat ce arata in joc.

Bogdan Mara: Cred ca prin ceea ce faceti voi si ce vorbiti unii dintre voi, nu toata lumea, pentru ca este si o parte a presei care apreciaza si vede ce a facut CFR, nu doar pentru fotbal ci si pentru Cluj. Chinuit, greu si vai mama lui, cum este acum, CFR a facut ceva extraordinar.