"Mi-a spus ca zice la conferinta dupa ce il iau: eu antrenez, Gigi face tot in rest!" Becali si-a gasit antrenorul perfect

Gigi Becali sustine ca a gasit antrenorul ideal. Si nu, de aceasta data nu refera la Lutu.

Dica a intors lumina reflectorelor de pe el, pe patron, duminica seara dupa esecul cu Universitatea Craiova. Antrenorul FCSB a declarat in conferinta de presa ca ar putea obtine rezultate mai bune cu echipa daca ar avea mai multa libertate.

Gigi Becali sustine ca a discutat deja cu un antrenor care sa se plieze pe fisa postului "speciala" care exista la FCSB.



"Mai am un antrenor, o sa va spun numele. E vorba de un tehnician mare, care e in strainatate acum. Mi-a spus ca spune la conferinta, dupa ce il iau: eu antrenez echipa, iar Gigi face tot in rest. El face formatia, el face schimbarile. Pai antrenorii mei sunt milionari, cum să nu le convina", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Desi nu a pronuntat inca numele antrenorului, "specificatiile" par a i se potrivi unui singur tehnician: Marius Sumudica. Gigi Becali si Marius Sumudica sunt in relatii foarte bune, insa trecutul "visiniu" l-a impiedicat pe antrenorul in varsta de 47 de ani sa accepte propunerea FCSB.