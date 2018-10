Inca o lovitura intre Talpan si FCSB! Avocatul CSA a vrut sa DISTRUGA azi echipa lui Becali in instanta! Ce s-a intamplat

Astazi a avut loc un nou termen de judecata in procesul dintre CSA Steaua si FCSB pentru palmaresul clubului de pana in 2003.

Instanta a dat un nou termen de judecata: 11 decembrie. Talpan i-a acuzat pe avocatii lui Becali ca au adus documente false la proces, nemultumit ca a vazut doar copii, nu acte originale pana in acest moment al procesului.

Judecatorii Tribunalului Bucuresti au cerut ca reprezentantii lui Becali sa prezinte documentele in original la urmatorul termen de judecata. In caz contrar, vor trebui sa explice de ce actele nu exista in original. Si Talpan trebuie sa vina in decembrie cu statutul din 1998, prin care Steaua Bucuresti a preluat activele vechii echipe, anunta Fanatik. Talpan sustine ca asociatia apartinea de Ministerul Apararii Nationale si ca poate dovedi asta.