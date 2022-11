FCSB are mare nevoie de o victorie împotriva Rapidului, mai ales după rezultatele dezavantajoase din ultimele meciuri: 1-2 vs 'U' Cluj și 0-3 vs West Ham.

În ultima confruntare dintre cele două rivale din Capitală, Rapid s-a impus cu 2-0 chiar în etapa a doua, grație reușitelor lui Dugandzic și Săpunaru.

Înaintea confruntării de pe Arena Națională, rapidiștii au ținut să facă o serie de calificări despre problema posibilelor scandări rasiste.

Ofițerul de presă al clubului giuleștean a deschis conferința de presă cu un mesaj de avertizare, explicând că iau în calcul să scoată echipa de pe teren dacă se vor auzi scandări rasiste din tribune.

"Aș vrea să transmit către opinia publică un mesaj din partea clubului nostru legat de meciul de mâine (n.r. - FCSB-Rapid, 06.11.2022). Clubul Rapid nu va accepta și nu va tolera nici cea mai mică formă de rasism la adresa clubului, a jucătorilor și, în special, a suporterilor. Tragem acest semnal de alarmă și sperăm să ajungă și la cei care vor conduce soarta meciului și, dacă va fi nevoie, să ia măsurile necesare, conforme regulamentului. În caz contrar, nu ne dorim să ajungem acolo, putem ajunge să retrage echipa de pe teren", a declarat Lucian Ionescu.

