Portarul care i-a dat gol FCSB-ului, înlăturat de la Universitatea Craiova? „Știam că va veni Arlauskis”. Ce a spus goalkeeper-ul

Mirko Pigliacelli a fost vândut de conducerea Universității Craiova la sfârșitul lui iulie 2022, iar Giedrius a fost adus la trupa din Bănie la începutul luie septembrie anul acesta.

Pigliacelli a vorbit, astfel, de venirea lui Arlauskis drept înlocuirea sa la Universitatea Craiova, evidențiind faptul că știa de ceva timp că lituanianul va fi transferat la club.

Pigliacelli: „Știam că va veni Arlauskis și unu plus unu fac doi tot timpul”

„Universitatea Craiova are doi portari buni. Nu ştiu dacă aduce un plus, nu pot să spun eu dacă aduce un plus sau un minus.

Eu am stat acolo patru ani şi cred că mi-am făcut datoria, chiar foarte bine. Am stat foarte bine la Craiova, însă în ultimele şase luni s-au schimbat lucrurile. Ştiam de mult că o să ajungă Arlauskis acolo.

Da, super bune (n.r. condiţiile în care s-a despărţit). Am vorbit cu patronul, pentru că a fost ocazia să se facă acest transfer. Cum am vorbit înainte, cred că nu mai era…

Eu nu am văzut această dorinţă din partea clubului şi atunci a fost bine şi pentru mine şi pentru patron, dar şi pentru Universitatea Craiova.

Nu, dar cum ţi-am zis… ştiam că va veni Arlauskis şi unu plus unu fac tot timpul doi”, a spus Mirko Pigliacelli, potrivit Fanatik.

Universitatea Craiova, în perioada de transferuri

Veniri - Bogdan Mitrea (34 ani / fundaș central / Sepsi OSK / 250.000 de euro), Eduard Florescu (25 ani / mijlocaș ofensiv / FC Botoșani / 200.000 de euro), Giedrius Arlauskis (34 ani / portar / fără angajament, ultima dată la CFR Cluj / liber de contract), Sergiu Hanca (30 ani / extremă dreapta / KS Cracovia / liber de contract), Rivaldinho (27 ani / atacant / KS Cracovia / liber de contract), Raul Silva (32 ani / fundaș central / Sporting Braga / liber de contract), Ivan Martic (31 ani / fundaș dreapta / FC Sion / liber de contract), Bogdan Brășfăleanu, Marian Danciu, Sebastian Nețoiu, Rafael Vlăsceanu (promovați de la juniori)