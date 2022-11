Gigi Becali și-ar fi dorit ca Pintilii să fie antrenor al echipei, însă fostul căpitan al vicecampioanei nu-și dorește acest lucru, motiv pentru care va fi adus un nou antrenor până în pauza provocată de Campionatul Mondial din Qatar.

Întrebat cu cine și-ar dori să lucreze la FCSB, Pintilii a răspuns că și-ar dori să colaboreze cu „Guardiola sau Ancelotti”,fiind vizibil iritat de întrebare.

Pintilii, iritat la conferință

„Da, aștept să vină, să fie instalat (n.r. - noul antrenor), să-l primim cu brațele deschise și să ne ducă unde ne e locul. Am zis și mai repet. Mai durează până să ajung eu antrenor principal la această echipă. E normal să fiu lângă ei, dacă am fost jucători și am fost în vestiar cu ei tot timpul.

Orice problemă au, mi-au zis-o și am încercat să-i încurajez și le-am dat și soluții. E și normal să vorbească frumos despre mine. Dar încă nu sunt pregătit să le fiu antrenor. S-ar schimba multe, ar trebui să mă schimb eu total și situația e diferită de tot ce se întâmplă.

Da, m-a sunat a doua sau a treia zi (n.r. - Dică), am avut o discuție amicală cu el. Știu ce a lăsat la echipă, am fost aici. (n.r. – cu ce antrenor ți-ar plăcea să lucrezi la FCSB?) Guardiola sau Ancelotti. Îmi pui o întrebare la care chiar nu ți-aș putea răspunde, nu știu.

Stilul nu-l găsim niciodată, aici depinde de antrenor. Mi-e greu să dau un nume, ca să nu se supere ceilalți. Mai bine mă abțin. (n.r. – La FCSB se cere posesia) V-am zis, Guardiola, să avem posesia. Mi-aș dori din suflet”, a declarat Mihai Pintilii, la conferința de presă.