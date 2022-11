Fanii Rapidului, mesaj războinic către FCSB! Ce au scris pe rețelele de social media suporterii giuleșteni

FCSB are mare nevoie de o victorie împotriva Rapidului, mai ales după rezultatele dezavantajoase din ultimele meciuri: 1-2 vs 'U' Cluj și 0-3 vs West Ham.

Meciul se va juca pe Arena Națională, iar suporterii rapidiști sunt pregătiți să facă show. Pe rețelele social media, „Peluza Nord”, pagina galeriei Rapidului, a scris un mesaj războinic către FCSB.

„ÎMPREUNĂ SUNTEM DE NECLINTIT!

Toți rapidiștii care vor fi prezenți în SECTORUL GALERIEI RAPIDULUI, sunt rugați să vină îmbrăcați vișiniu.

Pentru noi e zi de sărbătoare, joacă ,,Realul din Giulești", iar în peluza opusă va fi o atmosferă de înmormântare, completată și de ținuta anostă tipică, deoarece ei reprezintă moartea pasiunii.

Rapidiștii vor lua cu asalt Tribuna a II-a, vom fi ca acasă, iar miorițele se agită tare pentru că vom fi mai mulți. Nu ne pot opri, le suntem superiori din toate punctele de vedere și mâine vor fi victimele unei noi umilințe aplicate de Familia Rapid. Chiar dacă la tribună nu va fi permis accesul cu însemnele clubului nostru, vocile și sufletele vișinii nu se pot interzice sau confisca la intrare.

Rapidiștii care nu și-au achiziționat încă bilete la tribuna II, inelul 3 (nu contează sectorul, că nu se va ține cont), își pot cumpăra de aici:

https://www.bilete-fcsb.ro/main/produs/32

Ne vedem la stadion!

Hai Rapid!”, este mesajul postat de „Peluza Nord - Rapid București” pe Facebook.

FCSB - Rapid, LIVE TEXT, pe www.sport.ro

FCSB va primi vizita lui Rapid duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe www.sport.ro.

În ultima confruntare dintre cele două rivale din Capitală, Rapid s-a impus cu 2-0 chiar în etapa a doua, grație reușitelor lui Dugandzic și Săpunaru.