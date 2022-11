”Merita să fie tăvălit. Joacă la 30 la sută din potențial”. Tavi Popescu, așteptat să ”explodeze”

Atacantul a marcat de două ori în două meciuri pentru vicecampioana României și pare să se simtă din ce în ce mai bine după plecarea lui Nicolae Dică de la echipă.

Fostul mare internațional Adrian Ilie a comentat prestațiile tânărului fotbalist de la FCSB, pentru care Gigi Becali vrea să obțină sume-record. ”Cobra” este de părere că Tavi Popescu joacă la ”30 la sută din potențial”.

Adrian Ilie: ”Merita să fie tăvălit. Joacă la 30% din potențial”

„Execuţia lui Tavi a fost foarte frumoasă. Are o biomecanică a lovirii mingii, dar trebuie să fie mai constant în joc. A marcat, dar nu a avut atât de multe reuşite ca în meciul cu Rapid. Mai constant. Am impresia că deocamdată joacă la 30% din potenţial. Are calitate, vreau să îl văd că îi ia 1 la 1 pe adversari. Să nu greşească multe mingi, să intre mai mult în combinaţie. Să fie mingea mai mult la el.

Să îşi asume anumite lucururi, aşa cum anul trecut îşi asuma să tragă de la 25-30 de metri. Acum nu îşi mai asumă. Merita să fie tăvălit.

Dacă ajungi la un nivel de joc şi o faci bine, nu poţi să dai mult înapoi. Ai perioade în care joci mai slab, dar nici chiar aşa. Sunt fluctuaţiile foarte mari. De asta spun că trebuie să fie mai constant. Văd că Pintilii îi dă încredere şi cred că va fi din ce în ce mai bun”, a spus Adrian Ilie, pentru Fanatik.

VIDEO - Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Două goluri a marcat Octavian Popescu la FCSB în acest sezon. Ambele au fost marcate în ultimele două runde, cu Rapid (3-1) și FC U Craiova (2-0)

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Octavian Popescu la patru milioane de euro.