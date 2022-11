Acuzat că nu-l joacă pe postul său, Nicolae Dică a explicat care ar fi poziția pe care Octavian Popescu va da cel mai bun randament

Nicolae Dică a oferit primele declarații după plecarea de la vicecampioana României, iar unul dintre subiectele abordate a fost poziția pe care a evoluat Octavian Popescu.

Fotbalistul de 19 ani a avut evoluții sub așteptări în debutul acestui sezon, iar unul dintre motivele vehiculate pentru forma slabă prin care trece a fost și schimbarea postului pe care a evoluat.

Tehnicianul a explicat raționamentul după care a luat anumite decizii cu privire la postul pe care a jucat Octavian Popescu și a dezvăluit și care crede că ar fi poziția pe care acesta va ajunge să evolueze, într-un final, cu randament foarte bun.

"Eu l-am pus decar pe Tavi prima dată, așa am considerat eu că dă cel mai bu randament. După, l-am trecut în 4-3-3, în partea stângă. Am văzut că nici acolo. L-am trecut în ultimele 10-12 meciuri mijlocaș stânga, unde a dat cel mai bun randament. Crezi că pot să fac un jucător să nu mai dribleze, să nu mai dea la poartă? Crezi că poți să faci un jucător să nu mai joace?

Când ai un jucător care are o tehnică bună, e bun 1 contra 1, eu îl aduc la 45 de metri de poartă sau mai aproape de echipă? Nu-l pun mai aproape, să-i dau libertate mai mare de a juca? Ok, după a jucat din nou în bandă, pe poziția lui. El are o perioadă, sunt momente și momente. E tânăr, nu trece printr-o perioadă bună, dar cu siguranță va redeveni un jucător important. Cred că va fi în viitor de zonă centrală. Și eu am jucat în zone laterale până am ajuns în zona centrală, când am căpătat experiență. Cu siguranță acolo va fi, în zona centrală, așa cred eu. Când ai ultima pasă, ești finalizator, n-are cum să rămână în tușă", a declarat Nicoale Dică la Orange Sport.